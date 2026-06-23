４７歳の有名女性芸人の夫がバラエティー番組に登場し、ネットが沸いた。２２日放送のテレビ朝日系「サンド＆キスマイの気になるマン」は、街で聞いた簡単な“太らない術”を紹介し、タレントや芸人が実践して調査。お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の「しずちゃん」こと山崎静代は、利き手じゃない方で食事する方法を３日間試した。２日目の夕食は、もつ鍋。出演した管理栄養士によると、比較的糖質が少なくたんぱく質が