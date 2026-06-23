ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。「球界のキムタク」と言われたイケメンゆえのモテ伝説を明かす一幕があった。この日の番組では「五十嵐亮太にぶっちゃけて答えてほしい質問」コーナーを展開。「現役時代、とんでもなくモテた？」という問いかけに用意された「ＹＥＳ」の札を堂々と上げた五