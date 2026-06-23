◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダ）巨人の西舘勇陽投手（２４）が、今季２勝目を懸け、２４日の広島戦（マツダ）に先発する。２３日は敵地でキャッチボール、ランメニューなどをこなし最終調整した。前回７日のロッテ戦では７回わずか１失点、１１１球の熱投。同球場では過去２度リリーフでの登板経験があるが、先発は初となる。「回の先頭を一人ずつ集中して入る。目の前の打者としっかり勝負していって、そ