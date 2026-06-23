手つかずとなっているリニア中央新幹線の静岡工区について、静岡県の鈴木康友知事が7月にも「着工容認」の判断か。開業への道筋も見えてくるのでしょうか。 【写真を見る】リニア“手つかず”の静岡工区 7月にも静岡県知事が着工の“ゴーサイン”判断へ 難工事で工事完了まで10年ほど リニア開業の見通しは？ 6月23日、静岡県議会。リニアの静岡工区をめぐり注目の答弁が… （静岡県 鈴木康友知事）「着工の判断に必要な