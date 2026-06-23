◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２３日・甲子園）阪神・浜田太貴外野手が、古巣・ヤクルト戦で移籍後初安打をマークした。０―０の２回１死一塁。今季ここまで７勝２敗と好調の山野から左前打を放った。続く梅野が１死一、二塁から右翼へ飛球を放つと、二走・熊谷がタッチアップで三塁を狙って右翼・モンテルの悪送球を誘い、先制点を奪った。先制点に絡んだ浜田と梅野は、この日に出場選手登録されたばかりだった。