◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）広島の名原典彦外野手が３回にチーム初安打を放ち、反撃の起点となった。２点を追う３回２死。同学年の巨人・戸郷の直球を右中間へ運んだ。迷わず二塁を狙い、間一髪でセーフだ。この日の試合前には「名前負けはしてるけど、気持ちは絶対に負けない。気合と根性で打ちます」と宣言。有言実行の一打で好機をつくり、２死満塁から坂倉の押し出し四球でホームを踏ん