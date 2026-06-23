大分県大分市の通信制高校に通う生徒たちが、22日由布市の農家たちと手作りした流しそうめんを楽しみました。 農家の人たちの手ほどきを受けながら楽しそうに竹を切る生徒たち。作ってるのは流しそうめんに使う道具です。このイベントは通信制高校に通う生徒に地域の人たちと交流を深めてもらおうと大分市の通信制高校の「未来学園」が行ったものです。 作った竹どいは高さおよそ3メートル、長さは15メートルほど