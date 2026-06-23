大分トリニータで13年間プレーした伊佐耕平選手がFC大阪に移籍することになりサポーターに別れの挨拶をしました。 大学卒業以来、13年に渡ってトリニータでプレーした伊佐耕平選手。J1からJ3まで、浮き沈みするチームをけん引してきました。 伊佐耕平選手お別れの挨拶 そんな伊佐選手がJ3のFC大阪に完全移籍することになり、21日サポーターに別れの挨