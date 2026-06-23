地域の温泉や銭湯といった一般公衆浴場について大分県は利用料金の上限引き上げを検討していることを明らかにしました。 イメージ 物価上昇や中東情勢などが要因だということです。 一般公衆浴場の上限額については1946年に制定された物価統制令に基づいて各都道府県が定めています。 県内の1回あたりの料金の上限は12歳以上が430円と定められています。これについて県は引き上げを検討していることを