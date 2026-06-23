俳優の坂巻有紗が23日、自身のXがを更新。新事務所に所属を発表した。【写真】直美さんの登場に笑顔！ウルウルの坂巻有紗この日、坂巻は「ご報告」というポストを投稿。そこでは「この度、私坂巻有紗はOOOEntertainmentに所属することになりました」と伝えると「役者としても人としても成長できるよう今後も精進しますので、何卒よろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓っていた。事務所側のXでも所属が報告され「本日か