大分銀行は2026年9月1日から普通預金の金利を0.1％引き上げ0.4％にすると発表しました。 日本銀行の政策金利の引き上げを受けた動きです。 大分銀行は現在、普通預金の金利を0.3％としています。 しかし日銀が6月、政策金利をこれまでの0.75％程度から1％程度まで引き上げることを決めました。これを受け、大分銀行は2026年9月1日から普通預金の金利を0.1％引き上げ0.4％にすると発表しました。 また、定期預金などの金利