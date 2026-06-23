大分県別府市の高校の体育大会が23日行われています。 熱中症対策のため屋内での開催です。 べっぷアリーナ 体育大会を行っているのは別府市の明豊高校です。会場はべっぷアリーナ。 高校では、近年の猛暑を受け熱中症対策のため4年前から屋内で体育大会を実施しています。 23日は全校生徒およそ550人が参加。学年ごとに分かれてバスケットボールを使ったリレー形式の競技や、大