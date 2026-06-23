大分県由布市庄内町の住宅で、23日午後4時ごろ、家族で成人とみられる男女4人が亡くなっているのが見つかりました。4人はベッドの上にいて、近くには練炭があったということです。警察が無理心中の可能性も視野に調べています。 遺体が見つかったのは大分県由布市庄内町西長宝の住宅です。遺体は男性1人、女性3人で全員成人で家族とみられるということです。 警察などによりますと23日午後4時過ぎ、住宅を訪問した親族の女性が