サウナで観戦 FIFAワールドカップ2026、21日は日本代表がゴールラッシュでチュニジア代表に快勝しました。 日曜日の昼間という観戦に絶好の時間帯だったこともあり、大分県内からも多くの熱い声援が送られました。 パブリックビューイングが行われた大分市中心部 ◆TOS梅田雄一郎記者（トヨタカローラ大分祝祭の広場） 「キックオフまでいよいよ15分を切りました。こちらの会場