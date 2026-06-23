下請代金を不当に低く定めたとして、公正取引委員会は、ファスナー製造大手の「YKK」に対し、下請法違反を認定し、再発防止を勧告しました。公正取引委員会によりますと、「YKK」は、2023年7月から去年11月までの間、ファスナーの加工や検品など49種類の作業を富山県の21社に委託しました。その際、事前の説明より1割から7割ほど低くなる方法で算出した料金単価を一方的に定め、代金を支払っていました。なかには、富山県の最低賃