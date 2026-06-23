中国・北京を訪問している自民党の橋本岳衆議院議員は、22日、中国外務省の華春瑩外務次官と会談しました。会談後、橋本議員は、「交流の糸口はつかめた」と手応えを語りました。自民党の橋本岳衆議院議員は、日本国際貿易促進協会＝国貿促の会長代行として21日から北京を訪問していて、22日は中国外務省で華春瑩外務次官とおよそ1時間会談しました。会談では、華外務次官から、今月亡くなった国貿促会長の河野洋平元衆院議長への