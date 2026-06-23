ＮＨＫ経営委員会の古賀信行委員長は２３日、経営委員会後に取材に応じ、ＮＨＫが同日発表した２０２５年度決算で、受信料収入が７年連続で減収だったことなどについて、「世の中、物価高というプレッシャーは働いている。だから大体、値上げしている。本当は（受信料）値上げの時期だと、個人的に思う」と述べた。ただ、「そう安易に値上げとは、なかなか言えない状況だろう。コストがかさむ構造の中で非常につらいでしょうが、