◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・中野拓夢が、10試合連続安打をマークした。1―0の3回1死で、ヤクルト先発・山野から右前打を放った。中野は今季、4月7日ヤクルト戦から21日DeNA戦まで12試合連続安打をマークしており、それに次ぐ連続記録。キャリアハイは23年の15試合連続安打。