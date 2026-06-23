「阪神−ヤクルト」（２３日、甲子園球場）２０２５年オフの現役ドラフトで阪神に加入した浜田が移籍後初先発で初安打をマークした。この日昇格し、「７番・左翼」で先発。二回１死一塁で追い込まれてから山野の変化球に合わせて左前打をマーク。チームメートが記念のボールを返球するように要求し、ボールは一塁ベンチへ送られた。これで好機を拡大すると、その後１死一、二塁から相手の失策も絡んで先制し、価値ある１点