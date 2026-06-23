“倉敷天領夏祭り”の「代官ばやし」踊りを披露するのは人型ロボットです。 【写真を見る】ヒューマノイドロボットが“倉敷天領夏祭り”の「代官ばやし」踊りを披露倉敷市のMASCが4体を導入【岡山】 微妙な身のこなしを難なく再現 岡山県倉敷市の一般社団法人が、高度な運動制御技術を備えたヒューマノイドロボットを導入し、きょう（23日）、踊りなどのデモンストレーションが行われました。 「佐渡が一