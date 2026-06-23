香川県高松市に本社を置くSTNetは、提供する「ピカラ光サービス」、「ピカラモバイルサービス」などのメールサービスで、利用者のメールアドレスとパスワードが第三者に漏洩した可能性があると発表しました。 KDDIで外部からの不正アクセスが発生したことによるもので、STNetのサービスもKDDIのメールシステムを使っているということです。STNetは、対象のサービスの利用