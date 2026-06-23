株式会社ワカモノリサーチは6月23日、全国の現役高校生を対象に実施した「彼氏・彼女にやってもらいたいスポーツ」に関するアンケート調査の結果を発表した。 同社が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、全国の現役女子高生と男子高生に「彼氏・彼女にやってもらいたいスポーツはなんですか？」というアンケートを実施。そ