今月8日にフィリピンのミンダナオ島で発生した地震を受け、緊急支援活動を行った国際医療ボランティア団体「AMDA」の調整員が現地の現状について報告しました。 【写真を見る】フィリピンのミンダナオ島で発生した地震「子どもたちのケアが必要」現地に派遣されたAMDA調整員が状況を報告【岡山】 活動報告を行ったのは、今月17日から6日間ミンダナオ島に派遣された真治スサンさんと祖母井利昭さんです。 今回の地震では、現