ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の剣持刀也の1st Mini Album『Augment』に関する最新情報が発表された。 【画像あり】イラストはAKAPiiが担当各種キャンペーン・法人別オリジナル購入特典 6月22日12時より、にじさんじ公式YouTubeチャンネルにて、『Augment』収録楽曲のハイライトを試聴できるXFD動画が公開された。エッジの効いた楽曲から新たな一面を