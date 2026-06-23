2026年6月19日、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が自身のYouTubeチャンネルを更新。化石博物館に訪れる様子を公開した。 （関連：【画像あり】「勝ち組すぎる」「高級な買い物」平子が購入した1億5000万年前の化石） 今回平子がやってきたのは、新宿区にある『買える化石博物館 TOKYO』。さっそく店内を見て行くことに。店員に「激ヤバゾーン」と聞いて案内されたのは、「ケブカサイ」という化石。かつ