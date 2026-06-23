岡山市議会の「歴史・文化をいかしたまちづくり調査特別委員会」は、今月（6月）23日、岡山市ゆかりの偉人に関する認知度や顕彰の必要性を調査した「偉人の顕彰に関するアンケート」の結果概要を公表しました。 【写真を見る】岡山市の偉人で知名度ナンバーワンは！？全世代でトップは「憲政の神様」と称されるあの人【岡山】 アンケート概要 このアンケートは、岡山市ゆかりの偉人の功績を再評価し