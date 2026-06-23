児童たちの学びの場、小学校。中には、児童の数が少ない、小規模校と呼ばれるところがあります。きょうは山形市と小国町の小規模校が合同授業を行い、互いの地域の魅力を伝えあい、大人数での学びをふかめました。 【写真を見る】おにごっこも給食も、いつもより大人数で！全校児童13人と4人の小学校が交流学習（山形） きょう合同授業を行ったのは、全校児童１３人の小国町立叶水小学校と、全校児童４人の山形市立蔵王第三小学