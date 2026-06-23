山形市では、きょうから紅花染めの作品展が始まりました。展示品の中には大阪・関西万博で、世界を魅了した作品も展示されています。 【写真を見る】超貴重！万博で展示された紅花染め作品、初の一般公開！テーマは“世界”山形美術館で「紅花の世界展」開幕 西村雛妃アナウンサー「紅花染めの振袖。鮮やかな赤色が美しいですよね。そしてこちら、藍染めとコラボするとこのような色にも変身するんです」 山形美