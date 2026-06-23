大阪9月限 日経225先物69770-3090（-4.24％） TOPIX先物3994.0-119.0（-2.89％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比3090円安の6万9770円で取引を終了。5日ぶりに7万円の大台を割り込んだ。寄り付きは7万2990円と、シカゴ日経平均先物の清算値（7万3135円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。ただ、直後につけた7万3070円を高値に軟化し、前場中盤にかけて一気に7万2000