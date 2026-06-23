23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比280円安の6万9490円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては298.38円安。出来高は6527枚となっている。 TOPIX先物期近は3985.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.88ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69490