23日未明、広島市西区の公園でクマの目撃情報があり、公園が一時、利用休止になるなどしました。■広島テレビ大江 芳樹 記者「市街地のすぐそばの山の中腹にある、こちらの公園でクマが目撃されたということです。」警察によると、23日午前1時過ぎ、広島市西区にある竜王公園の公衆トイレ付近で、「クマのような動物が細い木で爪を研いでいる」と目撃者から通報がありました。広島市西区の担当者が23日朝、付近を捜索しま