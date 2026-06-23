中東情勢の影響で白黒のパッケージとなったポテトチップスが、広島県内のスーパーにも並び始めています。■大江 芳樹 記者「本来、カラフルでキャラクターの入ったパッケージとなっているポテトチップスですが、こちらの店舗に並んでいるものを見てみますと、白黒で簡素なパッケージとなっています。」広島市南区のゆめタウン広島では、白黒のパッケージとなった、カルビーの