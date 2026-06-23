サッカー・ワールドカップが盛り上がる中、優勝を目指す森保ジャパンの活躍とともに、ユニホームの売れ行きも勢いが増しています。広島県内でも盛り上がりを見せるFIFAワールドカップ。23日、広島市内のデパートを訪ねると・・・。■福屋営業企画課横山 慧 係長「非常に在庫が少ない状態になっています。特に試合があったタイミングは、活躍した選手のユニホームが売れる傾向がありま