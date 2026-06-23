開催中のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会で強豪スペインを相手に0-0の引き分けとした初出場のカボベルデをめぐり、中国メディアの極目新聞は「40歳のゴールキーパー、ボジーニャに欧州や中国などからビジネスに関する問い合わせが寄せられている」と伝えた。記事はブラジルメディアUOLの報道を引用したもので、ボジーニャは日本時間16日にあった1次リーグ初戦のスペイン戦で見事なパフォーマンスを披露。その後、複数の