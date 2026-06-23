中国交通運輸部は6月22日、「2025年交通運輸業界発展統計公報」を発表しました。中国の同年の交通固定資産投資額は3兆6700億元（約87兆6000億円）を超え、引き続き高水準を維持しています。同公報によると、交通固定資産投資額は約3兆6700億元を超え、うち道路の総延長は初めて550万キロを突破したとのことです。特に高速交通網の建設は新たな進展を遂げ、京・津・冀（北京市・天津市・河北省）、長江デルタ、粤港澳大湾区（広東・