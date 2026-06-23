VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」のユニット「いずれ菖蒲か杜若」に所属するルンルンが23日、自身のXがを更新。一時活動休止を発表した。【Xより】ROF-MAO剣持刀也、ユニット活動”修了”について経緯を説明した公式X【全文】【おしらせ】というポストを投稿。「体調のすぐれない日がちょっとずつ増えて、お世話係さんと相談し少しの間お休みをいただくことになりました」と報告すると「お人間さんたちと楽し