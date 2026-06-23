旧統一教会に対する解散命令について、最高裁が教団側の特別抗告を退ける決定をしたことを受け、文化庁はきょう（23日）、「国側の主張が認められたものと受け止めている」とするコメントを発表しました。コメントでは、清算手続きが進められていることに触れ、「速やかに被害者救済がなされることを期待するとともに、清算人の求めに応じ、関係省庁と協力して、被害者救済に向けて必要な対応を徹底していく」としています。