KDDIは、不正アクセスにより1422万件のメールアドレスなどが流出した可能性があると発表しました。不正アクセスを受けたのは、KDDIが企業向けに提供するメールシステムで、メールアドレスとパスワードが最大で1422万件外部に流出した可能性があります。ニフティ、ビッグローブ、JCOMなど6社のサービスが対象で、KDDIは利用者に対しすみやかにパスワードを変更するよう呼びかけています。