約8年ぶりに解体作業が進む、まるで海賊船のような遊覧船。こうした放置船を巡り、いま各地で対応が迫られる事態となっています。上段部分は完全になくなっていて、ギリギリ船の原形をとどめている程度です。神奈川・川崎市で放置された海賊船は、23日も重機による解体作業が進められ、船首部分にあった女神像は、きれいなまま外されていました。解体作業が始まり約1週間、徐々に姿を変えていく海賊船。川崎市によりますと、現時点