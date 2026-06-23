4月にインフルエンサー・加藤神楽との交際を公表したYouTuberのヒカル。日々、2人の親しげな様子を発信しているが、加藤の発言から、ヒカルが同居していた親友が “追放” されることになり、波紋を呼んでいる。発端となったのは、6月19日にヒカルが投稿した動画。ヒカルと加藤が、加藤の1歳の長男・ハクくんをつれて山梨県のヴィラを訪れ、プールやバーベキューで遊ぶ他愛ない内容だったのだが……。「交際を公表した際、加藤