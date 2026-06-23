開幕からの快進撃は単なる偶然だったのか。開催中のサッカーワールドカップ北中米大会で、初日の6月11日（日本時間12日）からの5日間、アジア勢は計6試合を2勝4分けと負け知らずだった。韓国が古豪チェコを2-1で沈めたのを皮切りに、次々と欧州勢から勝ち点を奪っていった。なかでもレアル・マドリードの司令塔であるアルダ・ギュレルら、ビッグクラブで実績を残すスター選手を擁するトルコを、日本と並んでアジアの強豪のひ