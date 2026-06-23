6月20日、女優の仲里依紗が自身のYouTubeチャンネルを更新。息子の好きなぬいぐるみの収納術を公開したが、その内容に賛否両論が集まっている。仲は、「捨てずに片付ける方法を遂に見つけた！ぬいぐるみパラダイスで棺桶スタイルのトカゲのベッドが一気に綺麗になった本気の最強グッズを母は手に入れた」と題した動画をアップ。現在、中学生の長男の部屋のベッドに大量に増えたぬいぐるみの収納方法を披露した。「仲さんは、ぬ