6月23日までに、美容誌『VOCE』の公式Instagramが更新された。表紙を務めた女優・浜辺美波のインタビュー動画が投稿された。同投稿は、《本日発売！VOCE8月号の通常版・Special Edition の表紙を飾ってくれた浜辺美波さんにインタビュー》と題したもの。8月号で表紙を飾った浜辺は、メイクのポイントや最近ハマっているものなどについて語ったが、ファンが注目したのは彼女のビジュアルだった。「動画では、髪を一つにまとめて