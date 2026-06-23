市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：25日・木曜日、26日・金曜日は、低気圧と前線の影響を受け、石川県内は雨が降るでしょう。そして週末は“台風＋前線”の天気図で、雨の降り方に注意が必要です。 小野：あす24日の予想天気図です。高気圧に覆われます。 小野：あさって25日になりますと、前線が北上し、低気圧が近