小田原競輪Ｆ?「サンケイスポーツ杯争奪戦」は２３日に２日目を行い、１０Ｒ準決勝に単騎で臨んだ松本秀之慎（２３＝熊本）が１着で決勝一番乗りを果たした。Ｓ級での優出は昨年１月の熊本以来で２度目。２４日の１２Ｒ決勝は川口雄太を背にＳ級初優勝を狙う。「得意なわけではない」という単騎戦で、勝つイメージはできていた。内枠の２番車だったが「積極的な木村弘さんに付いていけば」と北日本勢に狙いを定めて初手は最後方