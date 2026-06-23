DF長友佑都が「Amazon Flex」のCMに出演サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は熱戦が続いている。日本は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。4年に1度の世界的祭典の裏で公開されたCMが「ちょっ似合い過ぎて」「ガチ笑った」などとSNSでじわじわ話題になっている。まるで“副業”のような姿だった。それは「Amazon Flex（アマゾンフレックス）」のCM。配達員として登場しているのが、日本代表最