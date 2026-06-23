ベッドの上で向かい合い、二本足で立ちながら睨み合う２匹の猫。お互いどちらが先に手を出すのか様子をみているかのように、動きがスローモーション。このまま取っ組み合いが始まってしまうのでしょうか。投稿は、記事執筆時点で1万いいねに迫る勢いで「合わせ鏡みたいやんなぁ」といった声が寄せられています。 【動画：仁王立ちのまま、にらみ合う２匹のネコ→喧嘩が始まるのかと思いきや…とんでもなく『癒され