驚きのこだわりを持つ猫ちゃんと飼い主さんとの微笑ましいやり取りが注目を集めています。話題の動画の再生回数は44万回を超え「大変そうですが微笑まし過ぎてずっと見てられますw」「主さんの濡れた髪が好きなのかも」「よじ登るとかすごいな」といったコメントが集まっています。 【動画：『ドライヤー』を使い始めると、ネコが必ずやってきて…まさかの行動】 ドライヤーと猫ちゃん Instagramアカウント「