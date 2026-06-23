岐阜市内で運行している自動運転バスで、足まわりの部品に不具合が相次ぎ、岐阜市は、当面の運行を停止すると発表しました。 【写真を見る】自動運転バス“足まわりの部品”に不具合相次ぐ…当面運行停止 3台中2台でひび割れ 部品を耐久性高いものに交換して再開目指す 岐阜市 運行を停止するのは、岐阜市が実証実験として3年前から運行している フランス製の自動運転バス「アルマ」3台です。 部品を耐久性の高いものに交換 運