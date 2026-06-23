アカデミー賞の主演女優賞を獲得した女優で、映画プロデューサーでもあるニコール・キッドマンが、22日の父の日に際して、元夫でシンガー・ソングライターのキース・アーバンをいたわるメッセージを送った。19年間の結婚生活の末、1月に離婚が成立している2人だが、ニコールはインスタグラムに父の日を祝うモノクロ写真を投稿。そこには2014年に他界した父アントニ